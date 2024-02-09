В Запорожской области оккупанты создают милитаристские лагеря для украинских подростков – сопротивление

По данным национального сопротивления, на временно оккупированных территориях Украины россияне продолжают разворачивать милитаристские лагеря для украинских детей.

Источник: ЦНС

Дословно: "В Запорожской области появится Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", который должны открыть на базе детского оздоровительного лагеря "Искра".

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Детали: В сопротивлении отмечают, что в клубе подростков будут учить огневой и инженерной подготовке, то есть готовить к службе в армии РФ.

Это будет происходить, говорится в сообщении, под наблюдением инструкторов-оккупантов из России.