Польский министр поддержал фермеров: хочет квот и не исключает блокады импорта из Украины

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что протесты фермеров против наплыва товаров из Украины являются оправданными.

Источник: Чеслав Секерский в эфире "Польского радио", цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "У фермеров есть законные опасения, ожидания, требования ограничить чрезмерный приток товаров из Украины, а также из других неевропейских рынков на территорию ЕС, в частности в Польшу.

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Польша и другие приграничные страны больше всего пострадали от решения ЕС либерализовать торговлю, открыть ЕС для притока товаров из Украины, без пошлин, без квот. Это должна была быть форма помощи Украине. Мы понимаем помощь, поляки предоставили ее очень много и от всего сердца (...)

Мы ведем двусторонние переговоры с Украиной о том, что мы хотим установить определенные квоты, объемы, которые мы будем контролировать. Если определенного товара будет много, то будет блокада".

Детали: По мнению Секерского, протесты польских, французских и немецких фермеров "были очень полезными для давления на ЕК" (Еврокомиссию) – и "это приемлемые формы протеста".

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Он не хочет ограничивать права фермеров, право на протест, на оппозицию.

"Мы провели встречу с представителями всех профсоюзов и фермерских организаций, с фермерским самоуправлением, чтобы эти протесты были наименее обременительными для граждан, но имели информативное сообщение о том, почему они протестуют. Это связано с их сложной экономической ситуацией", – отметил министр.

Польский политик заявил, что в определенных сферах потребуется полная блокада импорта, как в случае с зерновыми.

Он не исключил, что "это потребуется по сахару, мясу птицы".

Прямая речь: "Мы это анализируем. Мы будем вносить предложения в ЕК, но мы также хотим установить это в отношениях с Украиной.

Мы будем вести переговоры однозначно до конца, потому что правота на стороне фермеров и Минагрополитики, которое имеет схожую с фермерами позицию".

Этому предшествовало: Польские фермеры начали анонсированную блокаду одного из пунктов пропуска на границе с Украиной – "Медыка – Шегини". Их действия происходят в рамках общепольского протеста фермеров.

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