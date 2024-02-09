В выходные будет то дождь и снег, то облачно с прояснениями, возможна гололедица

В ближайшую субботу в части областей Украины ожидаются умеренный дождь и снег с дождем, а в воскресенье – преимущественно без осадков.

Источник: "Интерфакс-Укринформ", Укргидрометцентр

Детали: В субботу 10 февраля в Украине прогнозируют умеренный дождь, в Карпатах и на Закарпатье – сильный дождь, в северо-восточных областях, ночью и в Черкасской, Киевской и Житомирской областях снег с дождем. На дорогах ожидается гололедица, местами налипание мокрого снега, на юге страны без осадков. Ветер южных направлений, 7-12 м/с.

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Температура ночью в северной, восточной частях страны, в Полтавской и Черкасской областях от 2° тепла до 3° мороза (в Сумской и Черниговской областях 3-8° мороза), на остальной территории 3-8° тепла; днем в северо-восточных областях около 0°, в Киевской и Житомирской областях 1-6° тепла, на остальной территории 7-12°, в Закарпатской, на юге Одесской области и в Крыму до 16° тепла.

В Киеве 10 февраля мокрый снег с переходом в дождь. Ночью и утром гололедица, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

Прогноз Укргидрометцентра на 10.02.2024 meteo.gov.ua

В воскресенье 11 февраля в Украине без осадков, лишь ночью в северных и восточных областях дожди, местами с мокрым снегом. В северной части на дорогах гололедица. Ветер южных направлений, 7-12 м/с.

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Температура ночью 2-7° тепла; днем 7-12° тепла, на юге и местами на западе страны 12-17°; в северо-восточных областях ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

В Киеве 11 февраля ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер южных направлений, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5°, днем 7-9° тепла.

Прогноз Укргидрометцентра на 11.02.2024 meteo.gov.ua

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве за все время метеорологических наблюдений самая высокая температура днем 10 февраля была +10,3° в 2002 году, а самая низкая ночью -24,6° в 1911 году.