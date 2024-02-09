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У вихідні буде то дощ і сніг, то хмарно з проясненнями, можлива ожеледиця

Олена РощінаП'ятниця, 9 лютого 2024, 13:13
У вихідні буде то дощ і сніг, то хмарно з проясненнями, можлива ожеледиця
Похмура погода, ілюстративне фото "Української правди"

У найближчу суботу у частині областей України очікуються помірний дощ і сніг із дощем, а в неділю – переважно без опадів і невеличке потепління. 

Джерело: "Інтерфакс-Укрінформ", Укргідрометцентр

Деталі: У суботу 10 лютого в Україні прогнозують помірний дощ, у Карпатах і на Закарпатті – сильний дощ, у північно-східних областях, уночі й на Черкащині, Київщині та Житомирщині сніг із дощем. На дорогах очікується ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу, на півдні країни без опадів. Вітер південних напрямків, 7-12 м/с.

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Температура вночі в північній, східній частинах країни, на Полтавщині та Черкащині від 2° тепла до 3° морозу (в Сумській і Чернігівській областях 3-8° морозу), на решті території 3-8° тепла; вдень у північно-східних областях близько 0°, у Київській та Житомирській областях 1-6° тепла, на решті території 7-12°, у Закарпатській, на півдні Одещини та в Криму до 16° тепла.

У Києві 10 лютого мокрий сніг із переходом у дощ. Уночі та вранці ожеледиця, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

Прогноз Укргідрометцентру на 10.02.2024
Прогноз Укргідрометцентру на 10.02.2024
meteo.gov.ua

У неділю 11 лютого в Україні без опадів, лише вночі в північних і східних областях дощі, подекуди з мокрим снігом. У північній частині на дорогах ожеледиця. Вітер південних напрямків, 7-12 м/с.

ВІДЕО ДНЯ

Температура вночі 2-7° тепла; вдень 7-12° тепла, на півдні та подекуди на заході країни 12-17°; у північно-східних областях уночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

У Києві 11 лютого вночі невеликий дощ, удень без суттєвих опадів. Вітер південних напрямків, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5°, вдень 7-9° тепла.

Прогноз Укргідрометцентру на 11.02.2024
Прогноз Укргідрометцентру на 11.02.2024
meteo.gov.ua

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь час метеорологічних спостережень найвища температура вдень 10 лютого була +10,3° у 2002 році, а найнижча вночі -24,6° у 1911 році.

Теми: погода
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