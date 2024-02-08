В Украине в ближайшие дни − дождь и снег, а в воскресенье придет потепление

9 февраля в Украине, кроме юга, ожидается дождь и мокрый снег, в Карпатах и на Закарпатье местами значительные осадки, в северной части на дорогах местами гололедица.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 9 февраля в северной и восточной частях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем от 1° мороза до 5° тепла, на остальной территории ночью 0-6° тепла, днем 6-12°, в Одесской области и в Крыму до плюс 16°. Ветер юго-восточный и восточный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

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В Киеве в пятницу ночью 0°...-2°C, мокрый снег, днем 0°...+2°C, мокрый снег, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Погода 9 февраля Скриншот с сайта meteo.gov.ua

10 февраля по всей территории Украины, кроме юга, дожди, на северо-востоке и востоке − дождь со снегом. В северной и восточной частях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем от 1° мороза до 5° тепла (на Черниговщине и Сумщине ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза), на остальной территории ночью 0-6° тепла, днем 6-12°, в Одесской области и в Крыму до плюс 16°.

В Киеве 10 февраля ночью 0°...-2°C, мокрый снег и дождь, днем +3°...+5°C, дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

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Погода 10 февраля Скриншот с сайта meteo.gov.ua

11 февраля в Украине, кроме юга, ожидается повышение температуры на 4-7°, преимущественно без осадков, лишь в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами небольшие дожди.

В Киеве 11 февраля ночью +5°...+3°C, умеренный дождь, днем +8°...+10°C, местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.