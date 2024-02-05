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Снег с дождем: киевлян предупредили о неблагоприятной погоде 6 февраля

Валентина РоманенкоПонедельник, 5 февраля 2024, 17:04
Снег с дождем: киевлян предупредили о неблагоприятной погоде 6 февраля
изображение - Укргидрометцентр

Киевлян предупреждают о неблагоприятных погодных условиях во вторник 6 февраля.

Источник: КГВА

Дословно: "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в столице!

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6 февраля в Киеве ожидается небольшой мокрый снег, днем умеренный дождь.  Ветер западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с".

Детали: Столичные власти объясняют, что это - первый уровень опасности.

Температура в Киеве ожидается ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

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Темы: погодаКиев
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