Снег с дождем: киевлян предупредили о неблагоприятной погоде 6 февраля
Понедельник, 5 февраля 2024, 17:04
Киевлян предупреждают о неблагоприятных погодных условиях во вторник 6 февраля.
Источник: КГВА
Дословно: "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в столице!
Реклама:
6 февраля в Киеве ожидается небольшой мокрый снег, днем умеренный дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с".
Детали: Столичные власти объясняют, что это - первый уровень опасности.
Температура в Киеве ожидается ночью около 0°, днем 4-6° тепла.
ВИДЕО ДНЯ