Синоптики обещают существенное потепление: до 12° тепла

В среду 7 февраля в Украине будет очень теплая погода - плюс 7-12 градусов.

Источник: сайт Украинского гидрометцентра

Детали: 7 февраля ночью в северных и восточных областях небольшой мокрый снег и дождь, на северо-востоке страны местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

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Днем в западных и северных областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°, на юге страны до 16° тепла, в восточных, Сумской областях и в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киеве в среду - облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью 3-5° тепла, днем 8-10°. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

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В последующие двое суток в Украине, кроме южной части, временами мокрый снег и дождь.

Температура 8 февраля в северных, северо-восточных и большинстве западных областей ночью от 3° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла, на остальной территории ночью 1-6° тепла, днем 3-8°, на юге страны 10-15°.

9 февраля в Украине, кроме южной части, Прикарпатья и Закарпатья, снижение температуры на 3-5°.