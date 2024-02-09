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Финляндия подготовила новый пакет военной помощи для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 9 февраля 2024, 16:36
Финляндия подготовила новый пакет военной помощи для Украины
Фото: Getty Images

Финляндия вскоре отправит Украине 22-й пакет военной помощи стоимостью около 190 млн евро.

Источник: пресс-служба правительства, "Европейская правда"

Детали: Президент Финляндии Саули Ниинистьо подтвердил такое решение по предложению правительства. Условная общая стоимость пакета – 190 млн евро. На такую сумму оценивают замену соответствующего оборудования для финской армии.

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В пакет входит, в том числе оборудование, закупленное у финской промышленности за 30 млн евро.

С этим пакетом общая стоимость военной помощи Финляндии для Украины с начала полномасштабной войны достигла 1,8 млрд евро.

Содержание пакета и примерное время поставки этого оружия в Украину не сообщается из соображений безопасности.

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"На национальном уровне и шире нужно искать новые способы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Сейчас мы работаем над долгосрочным планом поддержки Украины. У нашей промышленности большой опыт, и мы в своем ведомстве работаем над тем, чтобы этот опыт и мощности эффективно привлечь для поддержки в том числе Украины. Один из примеров – это наше производство артиллерийских боеприпасов", – отметил министр обороны Антти Хяккянен.

Также добавляют, что Финляндия является участницей так называемой артиллерийской коалиции и коалиции по разминированию в рамках "формата Рамштайн".

Ранее сообщалось, что завод финской компании Nammo Lapua по производству боеприпасов в этом году увеличит выпуск своей продукции в пять раз.

Темы: ФинляндияУкраинапомощь Украине
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