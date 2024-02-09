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Во Львове появится первый центр рекрутинга в украинскую армию

Алена МазуренкоПятница, 9 февраля 2024, 18:08
Во Львове появится первый центр рекрутинга в украинскую армию
фото Генштаб

Во Львове вскоре начнет работу центр рекрутинга в силы безопасности и обороны Украины, где будут сопровождать и консультировать кандидатыв к назначению в армии.

Источник: Минобороны Украины

Дословно: "В третью неделю февраля во Львове начинает работу центр рекрутинга в Силы безопасности и обороны Украины.

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Пилотный проект воплощается в сотрудничестве Министерства обороны Украины и Львовского городского совета и призван построить прозрачную и эффективную модель привлечения в украинскую армию".

Детали: Первый центр рекрутинга во Львове появится в ЦНАПе по адресу: ул. Костя Левицкого, 67.

Сообщается, что там рекрутеры будут предоставлять информацию о вакансиях, консультировать и проводить профориентационные тесты, а также сопровождать кандидатов до назначения на выбранную в армии должность.

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Темы: ЛьвовВооруженные силымобилизация
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