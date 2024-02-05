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Директора "Львовского арсенала" посадили под неполный домашний арест

Евгений КизиловПонедельник, 5 февраля 2024, 21:25
Директора Львовского арсенала посадили под неполный домашний арест
Фото с судебного заседания (Збитнев в правом нижнем углу). Источник: ЦПК

Высший антикоррупционный суд применил к директору "Львовского арсенала" Юрию Збитневу меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать определенное в постановлении жилье с 12 часов дня до 8 часов утра.

Источник: общественная организация "Центр противодействия коррупции" в Telegram

Детали: По информации ОО, также Збитнев должен будет соблюдать ряд обязанностей, в частности сдать загранпаспорта, воздержаться от общения с определенными следствием лицами, а также носить электронный браслет.

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Прокурор просил назначить стражу с залогом в более 268 млн грн. Защита же просила не назначать меру пресечения вообще или назначить домашний арест на 20 часов ежесуточно: с 12 часов дня до 8 часов утра следующего дня.

Что предшествовало: 27 января бывшему и действующему руководителям департамента Минобороны, менеджерам компании "Львовский арсенал" и представителю иностранной фирмы было сообщено о подозрении по делу о хищении почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов.

По версии следствия, Збитнев в этой схеме отвечал за:

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  • заключение контракта со словацким посредником, компанией Sevotech;
  • отправку коммерческого предложения в Минобороны, подписание контракта с Минобороны на 100 тысяч мин и дополнительного соглашения к нему;
  • отправку писем, необходимых для их заключения и осуществления предоплаты, а также в дальнейшем осуществление перечисления 35% из уплаченной предоплаты на счета компании Sevotech.

Темы: коррупцияЛьвоварест
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