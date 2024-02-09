На Николаевщине погиб мужчина, который принес домой боеприпас и пытался разобрать

В Николаевской области погиб мужчина, который принес боеприпас домой и пытался его разобрать.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Происшествие произошло в с.Новопетровка Николаевского района. Мужчина с помощью топора пытался разобрать снаряд возле дома, что повлекло детонацию боеприпаса. От полученных травм гражданин, 1980 года рождения, погиб на месте".

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Детали: В ГСЧС призывают не трогать, не подходить и не перемещать подозрительные предметы или боеприпасы: "А тем более пытаться разобрать! Это смертельно опасно".

В случае опасной находки спасатели советуют отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить об этом по телефону 101 или 102.