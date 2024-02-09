Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Николаевщине погиб мужчина, который принес домой боеприпас и пытался разобрать

Алена МазуренкоПятница, 9 февраля 2024, 18:52
На Николаевщине погиб мужчина, который принес домой боеприпас и пытался разобрать
иллюстративное фото ГСЧС

В Николаевской области погиб мужчина, который принес боеприпас домой и пытался его разобрать.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Происшествие произошло в с.Новопетровка Николаевского района. Мужчина с помощью топора пытался разобрать снаряд возле дома, что повлекло детонацию боеприпаса. От полученных травм гражданин, 1980 года рождения, погиб на месте".

Реклама:

Детали: В ГСЧС призывают не трогать, не подходить и не перемещать подозрительные предметы или боеприпасы: "А тем более пытаться разобрать! Это смертельно опасно".

В случае опасной находки спасатели советуют отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить об этом по телефону 101 или 102.

Темы: Николаевская областьГСЧСвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский поговорил с Байденом: Рад, что могу рассчитывать на полную поддержку

3-я ОШБр: Большая часть войск вышла из Авдеевки, массового попадания в плен нет

УП и ВКУ создали интерактивную карту акций к 24 февраля по всему миру

исправленоЧехия нашла способ достать 800 тысяч снарядов для Украины - Павел

РФ не признает сбитие своих самолетов: генерал Олещук "подсказал" оккупантам, где искать

Зеленский готов поехать с Трампом на фронт, если тот посетит Украину

Все новости...

Читайте УП В Google News

Николаевская область
Россияне ракетами повредили объект инфраструктуры и энергосеть на Николаевщине
Насчитал 1 миллион якобы боевых: на Николаевщине разоблачили чиновника воинской части
Российские "Шахеды" попали в склады и магазин на Николаевщине: ранен охранник
Последние новости
21:47
Помпео: Заявления Трампа, которые так напугали Украину, не обязательно воплотятся
21:30
СМИ: Украина может ограничить торговлю с Польшей в ответ на блокады
21:13
Зеленский поговорил с Байденом: Рад, что могу рассчитывать на полную поддержку
21:10
На полях "Мюнхена" встретилась рабочая группа по интеграции Украины в НАТО
20:53
3-я ОШБр: Большая часть войск вышла из Авдеевки, массового попадания в плен нет
20:38
видеоССО показали, как воевали в Авдеевке
20:11
В Молдове под границей с Украиной нашли обломки еще одного "Шахеда"
20:06
обновляетсяИз Донецкой области движутся "Шахеды"
20:01
Зеленский в Мюнхене встретился с двухпартийной делегацией Сената США
19:54
На Марьинском направлении россияне 21 раз пытались прорвать оборону ВСУ – Генштаб
Все новости...
Реклама: