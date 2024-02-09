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На фронте за прошедшие сутки 91 столкновение, россияне атаковали в районе Авдеевки – Генштаб

Татьяна ОлейникПятница, 9 февраля 2024, 19:33
На фронте за прошедшие сутки 91 столкновение, россияне атаковали в районе Авдеевки – Генштаб
Фото - 35 обрмп им. Остроградского

За минувшие сутки на фронте произошло 91 боевое столкновение, всего враг нанес 49 авиационных ударов, совершил 52 обстрела с РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 9 февраля 

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пунктам управления, 2 складам боеприпасов противника".

Детали: На Купянском направлении нашими защитниками отражены 10 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 8 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Ямполевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

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На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 18 атак в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 17 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 10 атак в районах Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 12 раз пытался улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки врага южнее Золотой Нивы Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки западнее Новопокровки и в районе Роботиного Запорожской области, где враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 4 безуспешных попытки штурма позиций наших войск.

Темы: Генштаббоевые действиявойнаАвдеевка
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