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Под Авдеевкой полиция во время эвакуации задержала раненого оккупанта

Алена МазуренкоПятница, 9 февраля 2024, 21:42
Под Авдеевкой полиция во время эвакуации задержала раненого оккупанта
фото: Нацполиция

Под Авдеевкой полицейские вместе с военными, которые направлялись на спасение раненого гражданского, задержали раненого российского оккупанта из "Шторм-Z".

Источник: Нацполиция

Дословно: "Полицейские вместе с военными направлялись на спасение раненого гражданского. На улице они увидели мужчину в российской форме и задержали его.

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Оккупант родом из Татарстана и был осужденным в России за нанесение тяжких телесных повреждений. Поэтому захватчик с позывным "Мелкий" прибыл в Украину для участия в боевых действиях - ему пообещали амнистию".

Детади: Оккупант воевал в штрафном подразделении "Шторм-Z". Его задачей было забрать с поля боя своих раненых.

Однако он попал под огонь ВСУ, где был ранен, потерял ориентир и заблудился.

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Захватчику была оказана медицинская помощь. Его доставили в совместную группу Нацполиции и СБУ по расследованию военных преступлений.

 
 

Темы: Авдеевкаоккупация
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