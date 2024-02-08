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Под обстрелом россиян в Авдеевке погибла 72-летняя женщина – Донецкая ОВА

Станислав ПогориловЧетверг, 8 февраля 2024, 17:14
Под обстрелом россиян в Авдеевке погибла 72-летняя женщина – Донецкая ОВА
Фото: Getty Images

Во время ракетного обстрела россиян днем 8 февраля в Авдеевке Донецкой области погибла мирная жительница.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь: "Еще 1 человек погиб от рук россиян в Авдеевке. Сегодня днем россияне дважды нанесли по городу ракетные удары - погибла 72-летняя женщина, повреждены 2 дома".

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Детали: Председатель ОВА напомнил, что в Авдеевке до сих пор остаются более 900 жителей и каждый из них ежедневно подвергает себя смертельной опасности.

"Призываю всех: будьте ответственными! Эвакуируйтесь", - отметил Филашкин.

Темы: Авдеевкавойнажертвы
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