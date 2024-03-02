В России фамилию покойного Навального приравняли к экстремистской символике

Суды в четырех регионах России приравняли фамилию покойного оппозиционного политика Алексея Навального к экстремистской символике.

Источник: правозащитный проект "Первый отдел", "ОВД-Инфо", русская служба "Радио Свобода"

Детали: Проект "Первый отдел" ссылается на три постановления об административном правонарушении, выданные участникам акций памяти Навального в Челябинске, Краснодаре и Мурманске. Ранее сообщалось о протоколе за упоминание о Навальном в Ульяновске.

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Суды назначили административные аресты участникам акций за фамилию Навального на их плакатах. В постановлениях суды сослались на то, что Фонд борьбы с коррупцией, признанный российскими властями экстремистской организацией, неоднократно использовал имя и фамилию "Алексей Навальный" в качестве "атрибутики и символики".

"Первый отдел" отмечает, что при описании обстоятельств "нарушений" использовалась "экспертиза" доносчика Даниила Михеева. Суды неоднократно использовали его выводы в делах о демонстрации запрещенной символики - при том, что в 2022 году Минюст признал Михеева "неквалифицированным".

"Первый отдел" считает, что ни одним решением суда фамилия Навального не была запрещена и не может быть запрещена.

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Правозащитники отметили, что учитывая такую широкую географию наказания за фамилию можно считать практикой, а не эксцессами на местах.

В связи с похоронами Навального в России было задержано более 104 человек в 19 городах России, подсчитал правозащитный проект "ОВД-Инфо".

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