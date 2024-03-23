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Россияне снова атакуют Украину "Шахедами"

Катерина ТищенкоСуббота, 23 марта 2024, 22:09
Россияне снова атакуют Украину Шахедами
"Шахед", иллюстрация Getty Images

В субботу вечером вражеские ударные беспилотники типа "Шахед" зафиксированы на территории Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Еще в 20:27 Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Николаевской и Херсонской областях.

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В 21:52 угроза ударных беспилотников была объявлена на Полтавщине.

В 22:04 Воздушные силы сообщили о движении БПЛА типа "Shahed" из Харьковской области в направлении юга Полтавщины.

В 22:11 стало известно о движении БпЛА типа "Shahed" из Херсонской в направлении Николаевской области.

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По состоянию на 22:49 вражеский БпЛА на Николаевщине движется в направлении Кировоградской области.

В 22:55 Воздушные силы сообщили о движении очередной группы ударных БпЛА с Херсонщины в северо-западном направлении.

По состоянию на 23:17: "Шахеды" из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области.

В 23:31 Воздушные силы предупредили об ударном БпЛА в направлении Кривого Рога.

Темы: беспилотникивойна
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