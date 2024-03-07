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Госдеп США и фонд Маршалла объявили о совместной инициативе по восстановлению городов Украины

Ольга ГлущенкоЧетверг, 7 марта 2024, 06:08
Госдеп США и фонд Маршалла объявили о совместной инициативе по восстановлению городов Украины
РАЗРУШЕННАЯ БОРОДЯНКА, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Государственный департамент США и Немецкий фонд Маршалла объединяют усилия для восстановления украинских городов.

Источник: Госдеп США

Дословно: "Государственный департамент США и Немецкий фонд Маршалла (GMF) объявили о создании "Партнерства городов Украины для устойчивого развития городов" (UCP) - нового государственно-частного партнерства, призванного помочь украинцам перепланировать и отстроить устойчивые, инклюзивные и жизнеспособные города".

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Детали: В Американском ведомстве отмечают, что будут сотрудничать с фондом с целью привлечения заинтересованных сторон, технических экспертов и финансовых партнеров к усилиям в рамках проекта "Партнерство городов Украины", привлекая бизнес и частный сектор, неправительственные организации и фонды.

Планируется, что об инициативе, задуманной как трехлетняя, будет сообщено на июньской Конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Темы: СШАГерманияпомощь Украине
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