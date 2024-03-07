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Держдеп США і фонд Маршалла оголосили про спільну ініціативу з відбудови міст України

Ольга Глущенко Четвер, 7 березня 2024, 06:08
Держдеп США і фонд Маршалла оголосили про спільну ініціативу з відбудови міст України
ЗРУЙНОВАНА БОРОДЯНКА, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Державний департамент США та Німецький фонд Маршалла об'єднують зусилля для відбудови українських міст.

Джерело: Держдеп США

Дослівно: "Державний департамент США та Німецький фонд Маршалла (GMF) оголосили про створення "Партнерства міст України для сталого розвитку міст" (UCP) – нового державно-приватного партнерства, покликаного допомогти українцям перепланувати і відбудувати сталі, інклюзивні та життєздатні міста".

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Деталі: В Американському відомстві зазначають, що співпрацюватимуть із фондом з метою залучення зацікавлених сторін, технічних експертів та фінансових партнерів до зусиль у рамках проєкту "Партнерство міст України", залучаючи бізнес і приватний сектор, неурядові організації та фонди.

Планується, що про ініціативу, задуману як трирічну, буде повідомлено на червневій Конференції з відновлення України в Берліні.

Теми: СШАНімеччинадопомога Україні
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