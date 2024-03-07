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В Европарламенте одобрили продление торговых льгот для Украины и Молдовы

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 7 марта 2024, 13:40
В Европарламенте одобрили продление торговых льгот для Украины и Молдовы
Фото: Getty Images

Комитет по вопросам международной торговли Европейского парламента одобрил продление мер по либерализации торговли для поддержки Украины и Молдовы. Решение было принято 26 голосами "за", еще 10 членов комитета высказались против, один воздержался.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ЕП

Детали: Предложение предусматривает продление временного приостановления ввозных пошлин и квот на украинский сельскохозяйственный экспорт в ЕС еще на один год, с 6 июня 2024 года до 5 июня 2025 года.

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В то же время законодательство наделяет Еврокомиссию полномочиями "принимать быстрые меры и вводить любые необходимые меры в случае значительных перебоев на рынке ЕС или на рынках одной или нескольких стран ЕС из-за украинского импорта".

В ходе отдельного голосования в четверг комитет 28 голосами "за", двумя "против" и 6 воздержались, согласились с тем, что все пошлины на импорт из Молдовы должны быть приостановлены еще на один год.

Ожидается, что Европарламент проголосует за эту позицию в первом чтении на пленарном заседании на следующей неделе. Далее Совет официально утвердит регламент, и он вступит в силу после публикации в Официальном вестнике ЕС.

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Торговый представитель Украины Тарас Качка, комментируя решение комитета ЕП, отметил, что еще неделю назад к предложению Еврокомиссии было подано более 100 правок в аграрном и торговом комитете, почти все из которых предлагали сузить доступ к рынку ЕС украинской продукции.

"Через активную работу с государствами-членами – и прежде всего Польшей, с евроинститутами и евродепутатами удалось уменьшить количество правок, которые голосовались, до двух. И они не набрали достаточных голосов", – отметил Качка.

Предистория:

  • В феврале постоянные представители стран-членов Европейского Союза согласовали мандат Совета ЕС на переговоры по предложению, которое имеет целью продлить приостановление ввозных пошлин и квот на украинский экспорт еще на один год.
  • В конце января Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран Евросоюза.
  • Но это предложение не удовлетворило фермеров в странах ЕС, граничащих с Украиной, которые начали акции протеста – в частности в Польше.

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Темы: ЕСУкраинаторговляльготы
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