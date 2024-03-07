Фон дер Ляйен официально выдвинули кандидатом на пост президента Еврокомиссии
Четверг, 7 марта 2024, 14:05
Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) проголосовала в четверг за поддержку нынешнего президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен как своего кандидата на пост президента Еврокомиссии.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Детали: Делегаты ЕНП 400 голосами "за" и 89 "против" утвердили кандидатуру фон дер Ляйен, которая будет претендовать на второй пятилетний срок во главе Еврокомиссии.
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Выступая на партийном конгрессе в Бухаресте, фон дер Ляйен назвала войну в Украине, нестабильность на Ближнем Востоке и усиление Китая ключевыми вызовами, стоящими перед странами ЕС.
Предистория:
- В феврале Европейская народная партия определила фон дер Ляйен своим единственным кандидатом на пост президента Еврокомиссии.
- Ожидается, что ее кандидатуру на выборах главы исполнительного органа ЕС поддержит большинство стран-членов.
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