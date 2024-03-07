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В Європарламенті схвалили продовження торговельних пільг для України та Молдови

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 7 березня 2024, 13:40
В Європарламенті схвалили продовження торговельних пільг для України та Молдови
Фото: Getty Images

Комітет з питань міжнародної торгівлі Європейського парламенту схвалив продовження заходів з лібералізації торгівлі для підтримки України та Молдови. Рішення було ухвалене 26 голосами "за", ще 10 членів комітету висловились проти, один утримався.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ЄП

Деталі: Пропозиція передбачає продовження тимчасового призупинення ввізних мит і квот на український сільськогосподарський експорт до ЄС ще на один рік, з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року.

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Водночас законодавство наділяє Єврокомісію повноваженнями "вживати швидких заходів і запроваджувати будь-які необхідні заходи в разі значних перебоїв на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн ЄС через український імпорт".

В ході окремого голосування в четвер комітет 28 голосами "за", двома "проти" і 6 утрималися, погодилися з тим, що всі мита на імпорт з Молдови повинні бути призупинені ще на один рік.

Очікується, що Європарламент проголосує за цю позицію в першому читанні на пленарному засіданні наступного тижня. Далі Рада офіційно затвердить регламент, і він набуде чинності після публікації в Офіційному віснику ЄС.

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Торговий представник України Тарас Качка, коментуючи рішення комітету ЄП, зазначив, що ще тиждень тому до пропозиції Єврокомісії було подано більше 100 правок в аграрному та торговому комітеті, майже всі з яких пропонували звузити доступ до ринку ЄС української продукції.

"Через активну роботу з державами-членами – і перш за все Польщею, з євроінституціями і євродепутатами вдалося зменшити кількість правок, які голосувалися, до двох. І вони не набрали достатніх голосів", – зазначив Качка.

Передісторія:

  • У лютому постійні представники країн-членів Європейського Союзу погодили мандат Ради ЄС на переговори щодо пропозиції, яка має на меті продовжити призупинення ввізних мит та квот на український експорт ще на один рік.
  • Наприкінці січня Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн Євросоюзу.
  • Але ця пропозиція не задовольнила фермерів у країнах ЄС, що межують з Україною, які почали акції протесту – зокрема у Польщі

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Теми: ЄСУкраїнаторгівляпільги
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