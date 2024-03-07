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Россияне сбросили авиабомбу на Торецк: есть раненые

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 марта 2024, 14:12
Россияне сбросили авиабомбу на Торецк: есть раненые
фото прокуратуры

Оккупанты сбросили на частный сектор Торецка Донецкой области авиабомбу КАБ-500, ранения получили три человека.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным следствия, в 11:10 7 марта российская армия нанесла авиаудар по Торецку. В очередной раз против мирного населения оккупанты использовали "КАБ-500".

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Средство поражения попало по одной из улиц частного сектора, где в то время между собой общались трое соседей - горожанин 47 лет и 63-летние мужчина и женщина.

Пострадавшим с контузией, ранением руки и переломом была оказана медицинская помощь.

Также повреждены несколько домовладений, а в одном из них после взрыва снаряда загорелся пожар.

ВИДЕО ДНЯ

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Темы: Донецкая областьвойнавоенные преступления
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