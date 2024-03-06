Армия РФ ударила по Донетчине артиллерией и авиабомбами: погибла женщина

Российская армия 6 марта обстреляла населенные пункты в Донецкой области, одна женщина погибла, еще две ранены.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "Оккупанты совершили артиллерийский обстрел село Нетайлово Очеретинской ОТГ. В результате попадания снаряда по одной из улиц смертельное ранение получила 62-летняя женщина, которая на момент атаки находилась на собственном дворе".

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Детали: Также российская армия обстреляла деревню Клебан Бык Ильиновской ОТГ с использованием КАБ-500. Травмированы две женщины 48 и 56 лет. При ударе обе пострадавшие находились дома. Их госпитализировали минно-взрывными травмами, резаными ранами и сотрясением головного мозга.

Кроме того, повреждены многоквартирные дома, частные домовладения, электросети и автомобиль.