Европейская народная партия приняла резолюцию по плану ЕС для победы Украины
Крупнейшая политическая группа Европейского парламента, Европейская народная партия (ЕНП) приняла специальную резолюцию по Плану ЕС для победы Украины.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Предложенный план ЕС для победы Украины направлен на устранение недостатков путем введения конкретных мер по реформированию всей системы военной помощи и перехода от индивидуальных к коллективным действиям и распределению ресурсов.
С этой целью ЕНП настаивает на том, чтобы Еврокомиссия и НАТО подготовили, приняли и внедрили в ближайшем будущем четкий коллективный План победы Украины с политической, экономической и военной поддержкой Украины.
Согласно резолюции, План должен обеспечить, чтобы западная военная поддержка ежегодно превышала 0,25% западного ВВП, что обеспечит втрое большую военную поддержку Украине, чем она получила в 2023 году.
Это позволило бы Украине начать накапливать необходимые резервы для победы над российскими войсками в 2025-2026 годах, говорится в документе.
Резолюция отмечает, что План ЕС должен предусматривать постоянные консультации и координацию с ключевыми политическими игроками в Украине по всему политическому спектру с целью инклюзивности и укрепления внутреннего единства.
Для того чтобы достичь такого критически важного уровня помощи, каждая страна-член ЕС должна увеличить свою индивидуальную поддержку Украины, говорится в документе.
В резолюции указывают, что План ЕС для победы Украины должен содержать расчеты "плана Б" на случай, если Конгресс США не сможет договориться о поддержке Украины. В таком случае ЕС должен быть готов вмешаться и покрыть те суммы, которые Вашингтон потенциально может не выделить.
Кроме того, для уменьшения зависимости от внешней помощи и обеспечения долгосрочной устойчивости Украины План ЕС должен предоставить приоритет усилиям, направленным на поддержку ее оборонно-промышленного комплекса.
Предистория:
- Ранее в разведке Литвы заявили, что РФ имеет достаточно ресурсов, чтобы воевать в Украине с нынешней интенсивностью еще минимум два года.
- Перед этим президент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что призвал к "стратегическому скачку вперед", подняв вопрос о возможности ввода западных войск в Украину, и предостерег от "духа поражения, который затаился".
- Напомним, Макрон на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятного отправления западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.