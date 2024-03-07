Европейская народная партия приняла резолюцию по плану ЕС для победы Украины

Крупнейшая политическая группа Европейского парламента, Европейская народная партия (ЕНП) приняла специальную резолюцию по Плану ЕС для победы Украины.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Предложенный план ЕС для победы Украины направлен на устранение недостатков путем введения конкретных мер по реформированию всей системы военной помощи и перехода от индивидуальных к коллективным действиям и распределению ресурсов.

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С этой целью ЕНП настаивает на том, чтобы Еврокомиссия и НАТО подготовили, приняли и внедрили в ближайшем будущем четкий коллективный План победы Украины с политической, экономической и военной поддержкой Украины.

Согласно резолюции, План должен обеспечить, чтобы западная военная поддержка ежегодно превышала 0,25% западного ВВП, что обеспечит втрое большую военную поддержку Украине, чем она получила в 2023 году.

Это позволило бы Украине начать накапливать необходимые резервы для победы над российскими войсками в 2025-2026 годах, говорится в документе.

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Резолюция отмечает, что План ЕС должен предусматривать постоянные консультации и координацию с ключевыми политическими игроками в Украине по всему политическому спектру с целью инклюзивности и укрепления внутреннего единства.

Для того чтобы достичь такого критически важного уровня помощи, каждая страна-член ЕС должна увеличить свою индивидуальную поддержку Украины, говорится в документе.

В резолюции указывают, что План ЕС для победы Украины должен содержать расчеты "плана Б" на случай, если Конгресс США не сможет договориться о поддержке Украины. В таком случае ЕС должен быть готов вмешаться и покрыть те суммы, которые Вашингтон потенциально может не выделить.

Кроме того, для уменьшения зависимости от внешней помощи и обеспечения долгосрочной устойчивости Украины План ЕС должен предоставить приоритет усилиям, направленным на поддержку ее оборонно-промышленного комплекса.

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