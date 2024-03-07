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В РФ заявили об "инциденте" на предприятии "Северсталь" из-за попадания дрона

Алена МазуренкоЧетверг, 7 марта 2024, 16:05
В РФ заявили об инциденте на предприятии Северсталь из-за попадания дрона
фото: ТАСС

В Вологодской области России утром 7 марта из-за попадания беспилотника на предприятии "Северсталь" была повреждена доменная печь.

Источник: пресс-служба врио губернатора региона Георгия Филимонова

Дословно: "В Вологодской области на предприятии "Северсталь" сегодня утром произошел инцидент в районе доменной печи в результате попадания беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности".

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Детали: При этом сообщается, что работа печи нарушена не была, а предприятие работает "в штатном режиме".

Филимонов добавил, что ситуацию "держат на контроле с 5:40" и ожидали заключения следственных органов. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее гендиректор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Евгений Виноградов заявил, что утром в среду в доменном производстве произошел технологический инцидент: "Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт". В пресс-службе "Северстали" отказались от дополнительных комментариев.

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Темы: Росcиябеспилотники
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