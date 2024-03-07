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Швеция вошла в НАТО

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 7 марта 2024, 18:37
Швеция вошла в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер Швеции Ульф Кристерссон. Фото: Getty Images

Швеция официально стала 32-м членом НАТО.

Источник: "Европейская правда"

Детали: 7 марта в Вашингтоне премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон вручил американскому коллеге Энтони Блинкену подписанные документы о вступлении Швеции.

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Это является последним формальным шагом в процедуре для того, чтобы Швеция считалась полноправным членом Североатлантического альянса после около 200 лет нейтралитета.

 

Напомним: Днем по европейскому времени Госдеп США подтвердил, что в Вашингтон поступила последняя – венгерская – ратификационная грамота о вступлении Швеции. 

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг официально пригласил Швецию к членству, а премьер Ульф Кристерссон, который с главой МИД заблаговременно прибыл в Вашингтон, подписал документы о вступлении. 

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Это завершает многострадальный процесс вступления Швеции в НАТО, которая рассчитывала завершить его вместе с Финляндией, но в итоге он затянулся более чем на год. 

Сначала главным препятствием стал лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который формально выдвигал Швеции претензии за политическое убежище для его политических оппонентов и курдских лидеров, реальной же главной причиной были торги Эрдогана с США по поводу приобретения истребителей F-16.

Далее препятствием неожиданно стала Венгрия, при том, что Будапешт не выдвигал конкретных требований. Несмотря на неоднократные обещания "не стать последними" в процессе ратификации, Венгрия все же завершила этот процесс после Турции и даже после этого нашла способ дополнительно задержать окончательное вступление Швеции в НАТО.

Темы: НАТОШвеция
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