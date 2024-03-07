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Столтенберг официально пригласил Швецию в НАТО: остался один шаг до вступления

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 7 марта 2024, 18:10
Столтенберг официально пригласил Швецию в НАТО: остался один шаг до вступления
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Getty Images

НАТО и Швеция выполняют последние формальности перед официальным вступлением страны в Альянс.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на SVT

Детали: Генсек НАТО Йенс Столтенберг направил Швеции официальное приглашение к вступлению в Альянс, что является следующим шагом после того, как все ратификационные документы о вступлении Швеции поступили в депозитарий в США.

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После этого премьер Швеции Ульф Кристерссон, который уже находится в Вашингтоне, поставил подпись под документами о вступлении Швеции.

 

Вступление Швеции будет финализировано, когда документы вручат госсекретарю США Энтони Блинкену, это должно произойти в ближайшее время.

Напомним: 7 марта в депозитарий в Вашингтоне поступила последняя – венгерская – ратификационная грамота о вступлении Швеции, это было последним формальным условием для завершения вступления Швеции в НАТО. Перед этим, 5 марта, принятый в парламенте протокол о вступлении наконец подписал президент Венгрии.

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Даже после ратификации Венгрия на некоторое время задержала подписание протокола президентом, объясняя это выборами президента у себя в стране.

Подробнее на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье НАТО снова на паузе. Почему Украине так нужно расширение Альянса, которое до сих пор тормозит Венгрия.

Темы: НАТОШвеция
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