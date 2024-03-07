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Британия даст деньги на 10 тысяч дронов для Украины - Шаппс

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 7 марта 2024, 20:21
Британия даст деньги на 10 тысяч дронов для Украины - Шаппс
Грант Шаппс. Фото: Getty Images

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс во время визита в Киев объявил о выделении 325 миллионов фунтов стерлингов на закупку более 10 тысяч дронов для Вооруженных сил Украины.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Во время своего третьего визита в Украину Шаппс в сопровождении главы Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании адмирала Тони Радакина он встретился с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым.

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Там он объявил, что Великобритания выделяет 325 миллионов фунтов стерлингов – на 125 миллионов больше, чем объявлялось ранее – для поставки более 10 тысяч дронов, в том числе большинство FPV-дронов, 1000 ударных беспилотников, а также разведывательные и морские дроны.

Как известно, Великобритания вместе с Латвией возглавляет международную "коалицию дронов", образованную в рамках заседаний Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Напомним, премьер Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев в январе объявил, что Лондон выделит 200 миллионов фунтов стерлингов на изготовление различных типов беспилотников для украинских военных.

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Ранее в интервью "ЕП" британский посол в Киеве Мартин Харрис рассказал, что дроны для Украины будут производиться на территории обеих стран.

Темы: ВеликобританияУкраинаоружиебеспилотники
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