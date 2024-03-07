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РосСМИ: Один из двойников Пригожина погиб в боях под Роботино

Татьяна ОлейникЧетверг, 7 марта 2024, 21:56
РосСМИ: Один из двойников Пригожина погиб в боях под Роботино
Руслан Юнусов – двойник Евгения Пригожина. Фото - Агентство.Новости

Российское издание "Агентство.Новости" сообщает, что российский военнослужащий Руслан Юнусов, несколько лет назад в документах ставший Евгением Пригожиным, в конце января погиб на войне в Украине.

Источник: Агентство.Новости

Детали: Издание пишет, что данные Юнусова-Пригожина оказались в списке убитых десантников из псковской 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ в окрестностях села Роботино. Информацию о его гибели подтвердила и родственница.

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Как сообщали ранее российские СМИ, Юнусов был одним из трех двойников главы "ПВК Вагнер". Он сменил имя в мае 2018 года.

В 2021 году, когда настоящий Пригожин уже находился под санкциями, СМИ сообщали о визитах в Европу его "двойников".

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 23 августа вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина – Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

Темы: ПригожинРосcия
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