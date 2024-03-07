РосСМИ: Один из двойников Пригожина погиб в боях под Роботино
Четверг, 7 марта 2024, 21:56
Российское издание "Агентство.Новости" сообщает, что российский военнослужащий Руслан Юнусов, несколько лет назад в документах ставший Евгением Пригожиным, в конце января погиб на войне в Украине.
Источник: Агентство.Новости
Детали: Издание пишет, что данные Юнусова-Пригожина оказались в списке убитых десантников из псковской 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ в окрестностях села Роботино. Информацию о его гибели подтвердила и родственница.
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Как сообщали ранее российские СМИ, Юнусов был одним из трех двойников главы "ПВК Вагнер". Он сменил имя в мае 2018 года.
В 2021 году, когда настоящий Пригожин уже находился под санкциями, СМИ сообщали о визитах в Европу его "двойников".
Предистория:
ВИДЕО ДНЯ
- 23 августа вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина – Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".