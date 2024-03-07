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Сырский и Умеров обсудили с британскими коллегами нужды украинского войска

Татьяна ОлейникЧетверг, 7 марта 2024, 23:50
Сырский и Умеров обсудили с британскими коллегами нужды украинского войска
Фото с Facebook-страницы Рустема Умерова

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров встретились с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом и начальником штаба обороны Тони Радакином.

Источник: Умеров в Facebook

Прямая речь: "Мы обсудили первоочередные потребности сил обороны Украины.

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Главнокомандующий Александр Сырский проинформировал о ситуации на фронте и последних действиях врага".

Детали: Умеров поблагодарил Великобританию за всестороннюю поддержку, в том числе за поставки ракет Storm Shadow, которые меняют ситуацию на поле боя.

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Темы: СырскийУмеров РустемВеликобритания
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