Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Греции после российского удара по Одессе: Вы нас не запугаете

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 8 марта 2024, 10:38
Премьер Греции после российского удара по Одессе: Вы нас не запугаете
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время визита в Одессу вместе с президентом Владимиром Зеленским. Фото ОП

Премьер-министр Кириакос Мицотакис после того, как он стал свидетелем ракетного удара РФ по Одессе, завил, что России не удастся запугать те страны, которые продолжают поддерживать Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERT News

Прямая речь Мицотакиса на конференции Европейской народной партии в Бухаресте: "У нас должно быть только одно послание к Кремлю: Вы нас не запугаете, мы будем продолжать поддерживать Украину и ее великих граждан столько, сколько потребуется. И, конечно, мы будем оставаться полностью едиными в этом решении".

Реклама:

Детали: Он подчеркнул, что ЕС посылает четкий сигнал, что ни одно нарушение международного права, территориальной целостности или изменение границ силой никогда не будет воспринято Европой.

Предыстория:

  • 6 марта греческий премьер рассказал, что в момент атаки президент Владимир Зеленский был с ним в порту Одессы и взрыв произошел очень близко к ним. Никто из греческой делегации не пострадал.
  • По данным СМИ, ракета взорвалась всего в 500 метрах от Зеленского и Мицотакиса.
  • На инцидент почти сразу отреагировали топ-чиновники Евросоюза. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал российскую атаку "еще более подлой, чем обычно", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также назвала ее подлой.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ГрецияРосcияпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области

видео Журналисты в Польше сняли ее торговлю с Россией: их задержали, забрали имущество и депортировали − СМИ

Российские добровольцы анонсировали удары по армии РФ в Белгороде и Курске

Трамп и Байден победили на праймериз: будут баллотироваться от своих партий

Судья Булка из Франковска получил 6 лет тюрьмы за взятку в 5 тысяч евро

Путин намекнул, что готов к ядерной войне против Запада

Все новости...
Греция
СМИ: Россия ударила по Одессе, когда там был премьер Греции, целилась в Зеленского
Зеленский встретится с премьером Греции в Одессе - СМИ
В Греции зафиксировали самую жаркую зиму за всю историю – предвестника летних пожаров
Последние новости
16:02
Раде предлагают разрешить заключенным становиться на службу в армии по контракту
15:46
Уже в июне Украина может получить, закупленные по чешской инициативе, боеприпасы
15:36
Италия ведет переговоры с китайской Chery о запуске завода по производству авто - Reuters
15:27
Оккупанты задержали крымскотатарского активиста Дудакова
15:25
Глава молдовской Гагаузии заявила, что договаривалась в РФ о дешевом газе и "бонусах к зарплатам"
15:23
Около 290 км: Пентагон может передать Украине ракеты ATACMS большей дальности -WSJ
15:20
Украине грозит миллиардный дефицит бюджета из-за европейского углеродного тарифа
15:07
В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области
15:05
ЕС принял закон об ИИ: компании считают его слишком строгим
15:02
Шуфрича оставили в СИЗО до 11 мая  
Все новости...
Реклама: