Премьер Греции после российского удара по Одессе: Вы нас не запугаете

Премьер-министр Кириакос Мицотакис после того, как он стал свидетелем ракетного удара РФ по Одессе, завил, что России не удастся запугать те страны, которые продолжают поддерживать Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERT News

Прямая речь Мицотакиса на конференции Европейской народной партии в Бухаресте: "У нас должно быть только одно послание к Кремлю: Вы нас не запугаете, мы будем продолжать поддерживать Украину и ее великих граждан столько, сколько потребуется. И, конечно, мы будем оставаться полностью едиными в этом решении".

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Детали: Он подчеркнул, что ЕС посылает четкий сигнал, что ни одно нарушение международного права, территориальной целостности или изменение границ силой никогда не будет воспринято Европой.

Предыстория:

6 марта греческий премьер рассказал, что в момент атаки президент Владимир Зеленский был с ним в порту Одессы и взрыв произошел очень близко к ним. Никто из греческой делегации не пострадал.

По данным СМИ, ракета взорвалась всего в 500 метрах от Зеленского и Мицотакиса.

На инцидент почти сразу отреагировали топ-чиновники Евросоюза. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал российскую атаку "еще более подлой, чем обычно", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также назвала ее подлой.