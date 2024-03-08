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Экс-депутата Киевсовета, который служит в ВСУ, объявили в розыск по делу 10-летней давности

Евгений КизиловПятница, 8 марта 2024, 21:07
Экс-депутата Киевсовета, который служит в ВСУ, объявили в розыск по делу 10-летней давности
Святослав Кутняк. Фото: его страница в Facebook

Бывшего депутата Киевсовета Святослава Кутняка (соучредителя партии "Народовластие"), который служит в ВСУ, объявили в розыск по делу о "мусорной люстрации" нардепа Виктора Пилипишина, которому уже 10 лет.

Источник: сам Кутняк в Facebook

Прямая речь: "Меня объявили в розыск пока я нахожусь на фронте".

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Детали: Экс-депутат напомнил детали дела: в 2014 году "одиозный нардеп-коррупционер" Виктор Пилипишин, который прошел в Верховную Раду путем "вопиющих" фальсификаций выборов во время Майдана и голосовал за диктаторские законы Януковича, пытался снова пройти в Раду. Активисты тогда применили к Пилипишину так называемую "мусорную люстрацию" - его бросили в мусорник и облили красной краской. Правоохранители возбудили по этому случаю уголовное дело. Под подозрение попал и Кутняк.

По его словам, в 2016 году, после общественной огласки, прокуратура Киева это дело против него закрыла. Но теперь оно "снова вдруг ожило" и его объявили в розыск.

Эксдепутат требует закрыть уголовное дело и не мешать ему "защищать Родину".

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Кутняк считает, что власть использовала Пилипишина, чтобы запугать его и заставить прекратить критику власти и освещение ее коррупционных махинаций.

Темы: Киевсоветкриминал
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