Киевсовет лишил руководящих должностей депутатов от ОПЗЖ

Киевсовет со второй попытки поддержал решение о лишении руководящих должностей в комиссиях депутатов от запрещенной партии ОПЗЖ. Такое решение поддержали 68 депутатов Киевсовета.

Источник: автор проекта решения и депутат Киевсовета Виктория Пташник, заседание Киевсовета

Детали: Другим решением Киевсовет принял новый состав комиссий в новой редакции.

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Согласно проекту решения, который был вынесен на голосование, депутаты от ОПЗЖ, которые занимали руководящие должности, становятся членами этих комиссий. Такое решение поддержали 64 депутата Киевсовета.

Что предшествовало: 17 октября Киевский областной совет принял решение о приостановлении полномочий депутатов, которые были избраны по спискам запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ.