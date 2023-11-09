Киевсовет лишил руководящих должностей депутатов от ОПЗЖ
Четверг, 9 ноября 2023, 15:39
Киевсовет со второй попытки поддержал решение о лишении руководящих должностей в комиссиях депутатов от запрещенной партии ОПЗЖ. Такое решение поддержали 68 депутатов Киевсовета.
Источник: автор проекта решения и депутат Киевсовета Виктория Пташник, заседание Киевсовета
Детали: Другим решением Киевсовет принял новый состав комиссий в новой редакции.
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Согласно проекту решения, который был вынесен на голосование, депутаты от ОПЗЖ, которые занимали руководящие должности, становятся членами этих комиссий. Такое решение поддержали 64 депутата Киевсовета.
Что предшествовало: 17 октября Киевский областной совет принял решение о приостановлении полномочий депутатов, которые были избраны по спискам запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ.