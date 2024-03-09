NBC News: Республиканцы разрабатывают собственный пакет помощи Украине

Республиканцы в Палате представителей, спикер Майк Джонсон и главы ключевых комитетов Палаты представителей, которые занимаются вопросами национальной безопасности, работают над разработкой собственного пакета помощи Украине, который, как они надеются, сможет пройти через Конгресс, не оттолкнув консерваторов, выступающих против дальнейшего финансирования Украины.

Источник: NBC News со ссылкой на трех информаторов

Детали: Планы находятся на предварительной стадии и еще далеки от окончательного формирования, но республиканцы, которые поддерживают Украину, хотят быть готовыми к принятию закона, как только Конгресс утвердит очередной законопроект по финансированию правительства 22 марта.

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По словам двух источников, дальнейшее ожидание может отодвинуть принятие критически важной помощи для Украины на апрель, учитывая запланированные двухнедельные каникулы в Конгрессе в конце марта.

Среди обсуждаемых предложений - рассматривать часть невоенной помощи как вид кредита, заявили председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майк МакКоул, республиканец от Техаса, который участвует в обсуждении, и сенатор Линдси Грэм, республиканец от Южной Каролины.

Экономическая помощь для поддержки общего функционирования правительства Украины и ее долгосрочных усилий по восстановлению по этому плану будет подпадать под условия кредита. Российские активы, арестованные правительством США из-за санкций, также могут быть использованы в качестве залога.

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Предоставление кредитов, как часть пакета, призвано уменьшить беспокойство консерваторов в Палате представителей, которые критиковали миллиардные объемы американской помощи Украине и заявили, что не поддерживают дальнейшее направление долларов американских налогоплательщиков без долгосрочного плана победы в войне.