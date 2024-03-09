Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первая премия "УП100. Сила женщин". Успейте приобрести билеты

Конгресс США одобрил законопроект о финансировании правительства

Алена ИвашкивСуббота, 9 марта 2024, 03:19
Конгресс США одобрил законопроект о финансировании правительства
Фото иллюстративное: Getty images

Сенат Конгресса США одобрил законопроект, который предусматривает выделение средств на работу федеральных ведомств до конца финансового года.

Источник: The Hill

Детали: Законопроект поддержали 75 членов верхней палаты Конгресса, 22 проголосовали против. 

Реклама:

Теперь его должен подписать президент США Джо Байден. Это позволит избежать частичной приостановки работы федерального правительства (шатдауна) из-за прекращения финансирования. 

Документ предусматривает финансирование некоторых ведомств на сумму более 460 миллиардов долларов.

Но этот пакет является лишь первым из двух пакетов законопроектов о расходах, которые Конгресс должен принять в этом месяце. Законодатели также ожидают 22 марта - крайний срок для остальных шести законопроектов, которые финансируют такие сферы, как министерство обороны, внутренняя безопасность, здравоохранение и социальные службы. По ним, по словам законодателей, может быть еще труднее найти двухпартийное согласие.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Родственников экс-главы метро Брагинского нашли в тендерах на сотни миллионов: Кличко отреагировал

видео"Женись на мне, если хочешь за границу": женщина с инвалидностью предлагала незаконные услуги

Ракетные войска уничтожили российское средство ПВО – Генштаб

Сырский назначил нового спикера Воздушных сил

Трамп не исключает, что к смерти Навального причастен Путин

F-16 для Украины: президент Румынии утвердил обучение в стране пилотов - СМИ

Все новости...
США
США предупредили о "неизбежных планах" экстремистов напасть на Москву
США ввели санкции против компаний, помогавших "ПВК Вагнера" в Африке
СМИ: США увеличит дипломатическое присутствие в Украине
Последние новости
22:07
Санду заявила, что референдум о вступлении Молдовы в ЕС состоится в октябре
21:48
Родственников экс-главы метро Брагинского нашли в тендерах на сотни миллионов: Кличко отреагировал
21:46
ОК "Север": На Сумщине уплотняют фортификации трех линий обороны
21:42
Польша и Германия запустят в марте "коалицию бронетехники" для Украины
21:34
хоккей"Кременчуг" в овертайме 7-го матча полуфинальной серии одолел херсонский "Днепр" и вышел в финал чемпионата Украины
21:19
Как россияне уничтожают Сумщину. Репортаж из приграничья
20:54
Определились пары плей-офф 1/4 финала баскетбольной Суперлиги
20:50
В Херсонской области три человека погибли, когда разбирали FPV-дрон
20:44
Украинское транзитное зерно заполняет лишь 10% мощностей польских портов - аналитик
20:33
Глава МИД Польши предлагает пустить замороженные активы РФ на оружие для Украины
Все новости...
Реклама: