Конгресс США одобрил законопроект о финансировании правительства

Сенат Конгресса США одобрил законопроект, который предусматривает выделение средств на работу федеральных ведомств до конца финансового года.

Источник: The Hill

Детали: Законопроект поддержали 75 членов верхней палаты Конгресса, 22 проголосовали против.

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Теперь его должен подписать президент США Джо Байден. Это позволит избежать частичной приостановки работы федерального правительства (шатдауна) из-за прекращения финансирования.

Документ предусматривает финансирование некоторых ведомств на сумму более 460 миллиардов долларов.

Но этот пакет является лишь первым из двух пакетов законопроектов о расходах, которые Конгресс должен принять в этом месяце. Законодатели также ожидают 22 марта - крайний срок для остальных шести законопроектов, которые финансируют такие сферы, как министерство обороны, внутренняя безопасность, здравоохранение и социальные службы. По ним, по словам законодателей, может быть еще труднее найти двухпартийное согласие.