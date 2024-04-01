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Корректировала ракетные удары по Харькову: СБУ разоблачила работницу детсада

Анастасия ПроцПонедельник, 1 апреля 2024, 11:39
Корректировала ракетные удары по Харькову: СБУ разоблачила работницу детсада
Фото: Служба безопасности Украины

Правоохранители задержали работницу детсада, которая передавала оккупантам данные о Силах обороны в Харькове.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

 
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: Сообщается, что в сентябре 2023 года харьковчанка, которая работает в местном детском саду, дистанционно завербовала российская разведка. В поле зрения оккупантов она попала через своего знакомого из города Купянск, который во время захвата райцентра бежал в РФ и присоединился к вражеским войскам.

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Злоумышленница передавала оккупантам информацию о местах дислокации ВСУ и техники в областном центре, а также проводила там доразведку. Находясь вблизи объекта, она скрыто наблюдала за ним, чтобы установить ориентировочное количество личного состава и военной техники.

 
ФОТО: СБУ

Полученные данные в виде текстовых сообщений с обозначением координат на Google-картах женщина отправляла своему российскому куратору. На основании такого "отчета" Вооруженные силы РФ готовили воздушные атаки на город с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed. Таким образом оккупанты хотели ослабить оборону Харькова.

 
ФОТО: СБУ

Правоохранители разоблачили женщину по месту ее проживания. Во время обысков у нее изъяли мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с агрессором. Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении в государственной измене.

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ФОТО: СБУ

Сейчас злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.



Темы: СБУХарьков
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