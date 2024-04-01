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Коригувала ракетні удари по Харкову: СБУ викрила працівницю дитсадка

Анастасія ПроцПонеділок, 1 квітня 2024, 11:39
Коригувала ракетні удари по Харкову: СБУ викрила працівницю дитсадка
Фото: Служба безпеки України

Правоохоронці затримали працівницю дитсадка, яка передавала окупантам дані про Сили оборони у Харкові.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора

 
ФОТО: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що у вересні 2023 року харківʼянка, яка працює у місцевому дитячому садку, дистанційно завербувала російська розвідка. У поле зору окупантів вона потрапила через свого знайомого з міста Куп’янськ, який під час захоплення райцентру втік до РФ та приєднався до ворожих військ.

Зловмисниця передавала окупантам інформацію про місця дислокації ЗСУ та техніки в обласному центрі, а також проводила там дорозвідку. Перебуваючи поблизу об’єкта, вона приховано спостерігала за ним, щоб встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки.

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ФОТО: СБУ

Отримані дані у вигляді текстових повідомлень з позначенням координат на Google-мапах жінка надсилала своєму російському куратору. На підставі такого "звіту" Збройні сили РФ готували повітряні атаки на місто із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed. Таким чином окупанти хотіли послабити оборону Харкова.

 
ФОТО: СБУ

Правоохоронці викрили жінку за місцем її проживання. Під час обшуків у неї вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором. Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру в державній зраді.

 
ФОТО: СБУ

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Теми: СБУХарків
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