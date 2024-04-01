За март сухопутники уничтожили более 300 российских дронов
Понедельник, 1 апреля 2024, 13:37
В марте 2024 года ПВО Сухопутных войск уничтожила более 300 российских беспилотников.
Источник: командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк в Telegram
Дословно: "В течение марта 2024 года ПВО Сухопутных войск уничтожила 326 средств воздушной разведки и нападения противника, а именно:
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- БпЛА "Shahed-131/136" - 151 ед;
- БпЛА "Zala" - 45 ед;
- БпЛА "Supercam" - 13 ед;
- БпЛА "Ланцет" - 92 ед;
- БпЛА "Орлан-10" - 21 ед;
- БпЛА неопределенного типа - 4 ед".
Детали: Павлюк добавил, что в условиях интенсивных боевых действий сухопутные подразделения продолжают приземлять также значительное количество тактических БПЛА противника, в частности FPV-дронов, с использованием различных средств радиоэлектронной борьбы.