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За март сухопутники уничтожили более 300 российских дронов

Алена МазуренкоПонедельник, 1 апреля 2024, 13:37
За март сухопутники уничтожили более 300 российских дронов
ДРОН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В марте 2024 года ПВО Сухопутных войск уничтожила более 300 российских беспилотников.

Источник: командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк в Telegram

Дословно: "В течение марта 2024 года ПВО Сухопутных войск уничтожила 326 средств воздушной разведки и нападения противника, а именно:

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  • БпЛА "Shahed-131/136" - 151 ед;
  • БпЛА "Zala" - 45 ед;
  • БпЛА "Supercam" - 13 ед;
  • БпЛА "Ланцет" - 92 ед;
  • БпЛА "Орлан-10" - 21 ед;
  • БпЛА неопределенного типа - 4 ед".

Детали: Павлюк добавил, что в условиях интенсивных боевых действий сухопутные подразделения продолжают приземлять также значительное количество тактических БПЛА противника, в частности FPV-дронов, с использованием различных средств радиоэлектронной борьбы.

Темы: беспилотникиРосcиявойна
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