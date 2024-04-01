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Зеленский сообщил о "максимально конкретном" совещании по дронам

Валентина РоманенкоПонедельник, 1 апреля 2024, 15:28
Зеленский сообщил о максимально конкретном совещании по дронам
фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на совещании по дронам было принято решение об упрощении процедуры закупок, импорту комплектования, наращиванию производства снарядов для дронов и обучению операторов БПЛА.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Вместе с военными и чиновниками провели почти трехчасовое, максимально конкретное совещание по дронам.

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Обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщикам, разведчикам, а также по дальнобойным дронам для особых задач".

Детали: Также, по словам главы государства, стороны обсудили, как обеспечить гибкость украинского ОПК. Потребности фронта постоянно меняются, поэтому отечественные производители должны вовремя реагировать на них, говорится в сообщении главы государства.

Зеленский сообщает о принятии важных решений: по упрощению процедуры закупок, импорта комплектования, наращиванию производства снарядов для дронов и обучения операторов.

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Прямая речь: "Проект построения комплексной системы управления средствами РЭБ для защиты наших воинов и техники от российских БпЛА. Систему уже тестируют на отдельных направлениях. Запланировали масштабирование проекта на весь фронт".

Что предшествовало: В декабре 2023 года президент Владимир Зеленский пообещал, что в следующем году Украина изготовит миллион FPV-дронов.

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На пути к миллиону дронов. Результаты производства БПЛА, технологические вызовы и новые задачи на 2024 год

Темы: беспилотникиЗеленский
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