Зеленский сообщил о "максимально конкретном" совещании по дронам

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на совещании по дронам было принято решение об упрощении процедуры закупок, импорту комплектования, наращиванию производства снарядов для дронов и обучению операторов БПЛА.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Вместе с военными и чиновниками провели почти трехчасовое, максимально конкретное совещание по дронам.

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Обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщикам, разведчикам, а также по дальнобойным дронам для особых задач".

Детали: Также, по словам главы государства, стороны обсудили, как обеспечить гибкость украинского ОПК. Потребности фронта постоянно меняются, поэтому отечественные производители должны вовремя реагировать на них, говорится в сообщении главы государства.

Зеленский сообщает о принятии важных решений: по упрощению процедуры закупок, импорта комплектования, наращиванию производства снарядов для дронов и обучения операторов.

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Прямая речь: "Проект построения комплексной системы управления средствами РЭБ для защиты наших воинов и техники от российских БпЛА. Систему уже тестируют на отдельных направлениях. Запланировали масштабирование проекта на весь фронт".

Что предшествовало: В декабре 2023 года президент Владимир Зеленский пообещал, что в следующем году Украина изготовит миллион FPV-дронов.

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