Украина вернула 17-летнего парня, которого принудительно вывезли в Россию

Команда Save Ukraine вернула на подконтрольную Украине территорию 17-летнего Никиту, которого оккупанты после полномасштабного вторжения вывезли в Россию.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, основатель и руководитель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба в Telegram

17-летний Никита, которого вернули из России в Украину Фото: Save Ukraine

Прямая речь Кулебы: "Никиту из оккупированного Херсона незаконно и принудительно вывезли в Россию. Два года он вынужден был жить во вражеской стране, в чужом городе, учиться в российской школе, где к украинским детям относились как к умственно отсталым, потому что они были неспособны усвоить российскую учебную программу.

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Зато детям проводили "Разговоры о важном", учили детей военному делу и учили разбирать и собирать автомат Калашникова. Больше всего парня пугало то, что в 18 лет, после так называемой Юнармии, россияне заставят его воевать против Родины".

Детали: По словам Прокудина, сейчас парень с семьей в безопасном месте, под наблюдением медиков и психологов. Также глава Херсонской ОВА добавляет, что с начала 2024 года с временно оккупированной Херсонщины удалось вернуть 48 детей.





