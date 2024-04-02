В Херсоне проспект Кутузова переименовали в Шухевич
Вторник, 2 апреля 2024, 12:17
В Херсоне переименовали еще 24 топонима. Новое название получили 16 улиц, 1 площадь, 1 проспект, 2 проезда и 4 переулка.
Источник: руководитель городской военной администрации Романа Мрочко
Прямая речь: "Получили новые названия:
Реклама:
- улица Генерала Выдригана переименована в улицу Широкую;
- площадь Ивана Мозгового переименована в площадь Университетскую;
- улица Герцена переименована в улицу Терентия Якушева;
- улица Гончарова переименована в улицу Федора Вовка;
- улица Грибоедова переименована в улицу Ивана Багряного;
- улица Державина переименована в улицу Павла Чубинского;
- проезд Добролюбова переименован в проезд Гната Хоткевича;
- улица Достоевского переименована в улицу Михаила Коцюбинского;
- улица Жуковского переименована в улицу Игоря Сикорского;
- проспект Кутузова переименован в проспект Романа Шухевича;
- проезд Крылова переименован в проезд Леонида Глебова;
- улица Нестерова переименована в улицу Левка Лукьяненко;
- улица Огарева переименована в улицу Леся Курбаса;
- улица Серафимовича переименована в улицу Анны Барвинок;
- улица Сурикова переименована в улицу Александра Бережного;
- переулок Станиславского переименован в переулок Атамана Сирко;
- улица Тургенева переименована в улицу Елены Пчилки;
- улица Фонвизина переименована в улицу Евгения Яковенко;
- улица Циолковского переименована в улицу Юрия Кондратюка;
- улица Малиновского переименована в улицу Скифскую;
- улица Василевского переименована в улицу Херсонских летчиков;
- переулок Левитана переименован в переулок Полины Райко;
- переулок Лермонтова переименован в переулок Михаила Брайчевского;
- переулок Шишкина переименован в переулок Братьев Бурлюков".
Детали: Сообщается, что названия выбирали на открытом голосовании, которое проходило на сайте Херсонской городской военной администрации с 23 по 29 марта 2024 года. Участие в нем могли принять все желающие.