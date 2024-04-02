В Херсоне проспект Кутузова переименовали в Шухевич

В Херсоне переименовали еще 24 топонима. Новое название получили 16 улиц, 1 площадь, 1 проспект, 2 проезда и 4 переулка.

Источник: руководитель городской военной администрации Романа Мрочко

Прямая речь: "Получили новые названия:

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улица Генерала Выдригана переименована в улицу Широкую;

площадь Ивана Мозгового переименована в площадь Университетскую;

улица Герцена переименована в улицу Терентия Якушева;

улица Гончарова переименована в улицу Федора Вовка;

улица Грибоедова переименована в улицу Ивана Багряного;

улица Державина переименована в улицу Павла Чубинского;

проезд Добролюбова переименован в проезд Гната Хоткевича;

улица Достоевского переименована в улицу Михаила Коцюбинского;

улица Жуковского переименована в улицу Игоря Сикорского;

проспект Кутузова переименован в проспект Романа Шухевича;

проезд Крылова переименован в проезд Леонида Глебова;

улица Нестерова переименована в улицу Левка Лукьяненко;

улица Огарева переименована в улицу Леся Курбаса;

улица Серафимовича переименована в улицу Анны Барвинок;

улица Сурикова переименована в улицу Александра Бережного;

переулок Станиславского переименован в переулок Атамана Сирко;

улица Тургенева переименована в улицу Елены Пчилки;

улица Фонвизина переименована в улицу Евгения Яковенко;

улица Циолковского переименована в улицу Юрия Кондратюка;

улица Малиновского переименована в улицу Скифскую;

улица Василевского переименована в улицу Херсонских летчиков;

переулок Левитана переименован в переулок Полины Райко;

переулок Лермонтова переименован в переулок Михаила Брайчевского;

переулок Шишкина переименован в переулок Братьев Бурлюков".

Детали: Сообщается, что названия выбирали на открытом голосовании, которое проходило на сайте Херсонской городской военной администрации с 23 по 29 марта 2024 года. Участие в нем могли принять все желающие.