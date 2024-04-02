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В Херсоне проспект Кутузова переименовали в Шухевич

Анастасия ПроцВторник, 2 апреля 2024, 12:17
В Херсоне проспект Кутузова переименовали в Шухевич
Иллюстрационное фото: Getty Images

В Херсоне переименовали еще 24 топонима. Новое название получили 16 улиц, 1 площадь, 1 проспект, 2 проезда и 4 переулка.

Источник: руководитель городской военной администрации Романа Мрочко

Прямая речь: "Получили новые названия:

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  • улица Генерала Выдригана переименована в улицу Широкую; 
  • площадь Ивана Мозгового переименована в площадь Университетскую; 
  • улица Герцена переименована в улицу Терентия Якушева;
  • улица Гончарова переименована в улицу Федора Вовка;                                                                                                                                                      
  • улица Грибоедова переименована в улицу Ивана Багряного;                                                                                                                                        
  • улица Державина переименована в улицу Павла Чубинского;                                                                                                                                 
  • проезд Добролюбова переименован в проезд Гната Хоткевича;    
  • улица Достоевского переименована в улицу Михаила Коцюбинского;
  • улица Жуковского переименована в улицу Игоря Сикорского;
  • проспект Кутузова переименован в проспект Романа Шухевича;
  • проезд Крылова переименован в проезд Леонида Глебова;    
  • улица Нестерова переименована в улицу Левка Лукьяненко;
  • улица Огарева переименована в улицу Леся Курбаса;
  • улица Серафимовича переименована в улицу Анны Барвинок;
  • улица Сурикова переименована в улицу Александра Бережного;
  • переулок Станиславского переименован в переулок Атамана Сирко;  
  • улица Тургенева переименована в улицу Елены Пчилки;
  • улица Фонвизина переименована в улицу Евгения Яковенко;
  • улица Циолковского переименована в улицу Юрия Кондратюка;
  • улица Малиновского переименована в улицу Скифскую;
  • улица Василевского переименована в улицу Херсонских летчиков;
  • переулок Левитана переименован в переулок Полины Райко;  
  • переулок Лермонтова переименован в переулок Михаила Брайчевского;  
  • переулок Шишкина переименован в переулок Братьев Бурлюков".

Детали: Сообщается, что названия выбирали на открытом голосовании, которое проходило на сайте Херсонской городской военной администрации с 23 по 29 марта 2024 года. Участие в нем могли принять все желающие.

Темы: Херсон
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