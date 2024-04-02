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Лукашенко: Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно

Ирина БалачукВторник, 2 апреля 2024, 13:48
Лукашенко: Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно
Фото с сайта Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко побывал в приграничном городе Гродно и заявил, что Беларусь все же готовится к войне, хоть и не хочет воевать.

Источник: сайт Лукашенко

Прямая речь Лукашенко: "Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира − готовься к войне" − не я это придумал. Это очень правильно сказано".

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Детали: При этом он подчеркнул, что Беларусь ведет необходимые приготовления до возможного конфликта: готовит соответствующие подразделения, поставляет в войска различные виды вооружений и техники.

"Если оттуда (из недружественных стран, − примечание сайта Лукашенко) кто-то подвывает и нас критикует, знайте: мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить, беда", − заявил самопровозглашенный президент РБ.

Лукашенко также добавил, что Беларусь якобы никому ничем не угрожает: "Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту, дай бог, обработать".

Сообщается, что Лукашенко принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства новой городской больницы в приграничном Гродно и таким образом якобы дал "послание соседним с Беларусью странам".

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Мол, Беларусь тоже роет землю рядом с границей, но не окопы, а для строительства медучреждения.

Прямая речь Лукашенко: "Мы ведь сейчас тоже копаем землю, как и они, совсем рядом с границей. Только цели у нас совершенно разные. Там роют окопы, траншеи против танков и прочего, увеличивают расходы на ударные вооружения. А мы здесь две трети бюджета региона направляем на социальную сферу. Мы хотим построить свое мирное будущее. Мы настроены только на созидание".

Почему это важно: Россия и ее сателлит Белорусь неоднократно угрожали странам НАТО. Россия придуманной "угрозой со стороны Запада" оправдывала свое нападение на Украину. Беларусь всячески поддерживает действия российского главы Владимира Путина. Российские военные вторглись на территорию Украины в том числе и с территории Беларуси. Также с территории РБ Россия неоднократно атаковала Украину ракетами.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину по территории Беларуси перемещалось много российской военной техники, РБ лечила раненных российских оккупантов в своих больницах.

Лукашенко в течение последних лет увеличил количество военных учений, участил проверки войск и техники, неоднократно заявлял о возможности размещения российского ядерного оружия в РБ.

Такие действия он оправдывал повторением мантры Кремля о том, что НАТО якобы готовится напасть и на Беларусь.

Западные страны действительно заговорили о необходимости усиления восточной границы НАТО, особенно после неоднократных заявлений российских чиновников о возможности войны РФ с НАТО и угроз ударов по европейским городам и США. 

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Темы: ЛукашенкоБеларусьвойна
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