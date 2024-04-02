Пограничники сообщили о фейке "пропуск через границу за донат"

В соцсети Х появился канал, который распространяет ложную информацию, маскируясь под пресс-службу пограничного ведомства Украины.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Сообщается, что злоумышленники используют похожую на ГПСУ символику и публикуют вымышленную, ложную и недостоверную информацию.

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Пограничники предостерегают, что ложная информация и фейковые аккаунты могут использоваться как мошенниками, так и пропагандой или спецслужбами страны-агрессора для наживы, компрометирования органов государственной власти Украины или проведения информационно-психологических операций.

Читателям советуют обязательно проверять новости и сообщения, которые распространяются от имени органов власти.

Дословно: "Непременно выясняйте первоисточник информации, не переходите по сомнительным ссылкам. Как правило, проверить правдивость того или иного сообщения можно зайдя на официальную страницу государственного учреждения.

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Госпогранслужба призывает доверять исключительно официальным источникам информации".

Дополнительно: Официальная страница Государственной пограничной службы Украины находится по этой гиперссылке.

Ссылки на другие официальные страницы ГПСУ в Facebook, Instagram, Telegram, Tiktok, Twitter и Youtube содержатся здесь.