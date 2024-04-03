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Кирби: В США ищут способы предоставить экстренную поддержку для Украины

Алена ИвашкивСреда, 3 апреля 2024, 00:48
Кирби: В США ищут способы предоставить экстренную поддержку для Украины
Джон Кирби, фото из открытых источников

В условиях затягивания в Палате представителей решения о дальнейшей масштабной помощи Украине, администрация США продолжит искать способы для того, чтобы обеспечить украинцев экстренной поддержкой, как в прошлом месяце.

Источник: советник Белого дома Джон Кирби, "Укринформ"

Прямая речь: "Мы уже ввели определенные экстренные меры. Вы видели, как Пентагон смог достать $300 миллионов, чтобы поддержать их (украинские силы - ред.) в пакете экстренной помощи. Мы продолжим искать и смотреть, что еще мы можем сделать".

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Детали: В то же время он подчеркнул, что американское правительство до сих пор имеет "связанные руки" в этой ситуации.

Кирби отметил, что нужен закон с дополнительным финансированием.

В ответ на вопрос, существует ли "дедлайн", после которого правительство начнет делать что-то больше для поддержки Украины, Кирби отметил, что этот конечный срок наступил уже давно, когда президент подал запрос в Конгресс с пакетом помощи.

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Он также подчеркнул, что из-за бездействия законодателей в Палате представителей украинские командиры на местах принимают сложные решения о том, как экономить боеприпасы и удерживать при этом позиции.

Темы: СШАвойна
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