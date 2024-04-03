Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW: Россия на оккупированных территориях наняла уже 14 тысяч милиционеров

Алена ИвашкивСреда, 3 апреля 2024, 05:56
ISW: Россия на оккупированных территориях наняла уже 14 тысяч милиционеров
фото иллюстративное: РосСМИ

Министерство внутренних дел России усиливает присутствие правоохранительных органов в оккупированной Украине, чтобы усилить контроль над гражданскими лицами и критической инфраструктурой. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Глава МВД РФ Владимир Колокольцев на коллегии МВД 2 апреля заявил, что МВД создает территориальные подразделения на территории оккупированной Украины, а на должности в оккупационной милиции пришли почти 14 тысяч милиционеров, большинство из которых ранее служили в местных правоохранительных органах. 

Реклама:

Колокольцев утверждал, что МВД перебросило из России в оккупированную Украину более 800 сотрудников и что 1500 новых сотрудников пришли на службу в оккупированную Украину. Российское МВД создало отдельные подразделения для охраны порядка, противодействия экстремизму и охраны инфраструктуры на территории оккупированной Украины. 

Он также сказал, что МВД уделило повышенное внимание охране критически важных железнодорожных транзитных объектов и увеличило мобильные группы патрульной полиции в оккупированной Украине до 700 человек, которые проверяют около 2,5 тыс. объектов в день. 

Россия также развернула по меньшей мере 35 000 сотрудников Росгвардии в оккупированной Украине, многие из которых, вероятно, выполняют правоохранительные задачи.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее ISW отмечал, что приток российских правоохранительных органов в оккупированную Украину, вероятно, также частично направлен на искусственное изменение демографии оккупированной Украины из-за приезда большего количества российских граждан на оккупированные территории.

Ключевые выводы ISW за 2 апреля:

  • Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон, который снижает призывной возраст украинских военных с 27 до 25 лет.
  • Министр обороны России Сергей Шойгу заявил 2 апреля, что российские войска захватили около 400 квадратных километров украинской территории за первые три месяца 2024 года - такие темпы продвижения не обязательно отражают более широкие наступательные перспективы России из-за влияния задержек с предоставлением помощи по безопасности со стороны США.
  • Украина нанесла дальние удары с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по российской военной производственной и нефтеперерабатывающей инфраструктуре в Республике Татарстан, более чем в 1200 километрах от украинской границы.
  • Выступление главы РФ Владимира Путина на заседании коллегии Министерства внутренних дел (МВД) России 2 апреля проиллюстрировало диссонирующую реакцию России на теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта, когда российские власти одновременно принимают меры против мигрантских общин, безосновательно обвиняя Украину. Путин также попытался ответить на усиленные дебаты о миграции, возникшие после теракта в "Крокус Сити Холле", но продолжал выражать непоследовательную и расплывчатую позицию по этому вопросу.
  • Заместитель начальника Главного управления военной разведки (ГУР) Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил 2 апреля, что ГУР считает, что российские войска, вероятно, временно приостановят удары по украинской энергетической инфраструктуре, чтобы пополнить запасы ракет малой дальности.
  • Санкции США против России продолжают влиять на российские финансовые связи с постсоветскими странами. 2 апреля национальная платежная система Кыргызстана Elkart объявила, что прекращает обработку транзакций с использованием российской платежной системы "Мир", чтобы предотвратить вторичные санкции.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил пакет помощи НАТО, который предусматривает предоставление Украине военной помощи на сумму 100 миллиардов долларов в течение пяти лет.
  • 2 апреля, российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Кременной и Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль всей линии соприкосновения.
  • Министр обороны России Сергей Шойгу заявил 2 апреля, что российские военные намерены завершить строительство и развернуть несколько вновь построенных малых ракетных и патрульных кораблей в 2024 году.
  • Министерство внутренних дел (МВД) России увеличивает свое присутствие в оккупированной Украине для усиления российского контроля над украинским гражданским населением и усиления безопасности объектов критической инфраструктуры.

Темы: оккупацияРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WP описывает "мирный план" Трампа: Заставить Украину отдать территории

фото, видеоВ Орске прорвало вторую дамбу: остановлена работа местного НПЗ, введен режим ЧС

Ночью ПВО уничтожила все 17 вражеских "Шахедов", которыми россияне атаковали Украину – Генштаб

Выборы в Словакии выиграл пророссийский кандидат

Президент призвал Раду принять закон о мобилизации в ближайшие дни

обновленоПовестка как месть: в СБУ и МОУ отреагировали на новую информацию от "Слідство.Інфо"

Все новости...
оккупация
Украина вернула 17-летнего парня, которого принудительно вывезли в Россию
В двух районах Мариуполя раздаются взрывы
Командующий Сухопутных войск рассказал, где произошел слом наступления РФ на Киевщине
Последние новости
18:12
"Другу Путина" Шредеру 80 лет: Шольц и Штайнмайер поздравили
17:59
МАГАТЭ заявило о взрыве беспилотника на территории ЗАЭС
17:35
WP описывает "мирный план" Трампа: Заставить Украину отдать территории
17:13
Российская компания, несмотря на отрицания, поставляет военным микрочипы – "Голос Америки"
16:55
фотоПоследствия ударов по Харькову: 5 пострадавших, повреждены 13 домов и учебные заведения
16:48
Ученые рассказали о рекордном скачке температуры в Антарктиде: его зафиксировали в 2022-м году
16:42
Глава МИД Британии предупредил Израиль, что его поддержка не безусловна
16:36
Буданов поддерживает идею Папы об обмене "всех на всех": Осталось убедить Россию
16:16
Международные партнеры выделили более $700 млн на гуманитарное разминирование Украины
16:08
фотоСырский и Умеров посмотрели новые разработки: Враги почувствуют
Все новости...
Реклама: