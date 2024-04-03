ISW: Россия на оккупированных территориях наняла уже 14 тысяч милиционеров

Министерство внутренних дел России усиливает присутствие правоохранительных органов в оккупированной Украине, чтобы усилить контроль над гражданскими лицами и критической инфраструктурой.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Глава МВД РФ Владимир Колокольцев на коллегии МВД 2 апреля заявил, что МВД создает территориальные подразделения на территории оккупированной Украины, а на должности в оккупационной милиции пришли почти 14 тысяч милиционеров, большинство из которых ранее служили в местных правоохранительных органах.

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Колокольцев утверждал, что МВД перебросило из России в оккупированную Украину более 800 сотрудников и что 1500 новых сотрудников пришли на службу в оккупированную Украину. Российское МВД создало отдельные подразделения для охраны порядка, противодействия экстремизму и охраны инфраструктуры на территории оккупированной Украины.

Он также сказал, что МВД уделило повышенное внимание охране критически важных железнодорожных транзитных объектов и увеличило мобильные группы патрульной полиции в оккупированной Украине до 700 человек, которые проверяют около 2,5 тыс. объектов в день.

Россия также развернула по меньшей мере 35 000 сотрудников Росгвардии в оккупированной Украине, многие из которых, вероятно, выполняют правоохранительные задачи.

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Ранее ISW отмечал, что приток российских правоохранительных органов в оккупированную Украину, вероятно, также частично направлен на искусственное изменение демографии оккупированной Украины из-за приезда большего количества российских граждан на оккупированные территории.

Ключевые выводы ISW за 2 апреля: