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ПВО уничтожила все 4 "Шахеда", которые атаковали Украину

Ирина БалачукСреда, 3 апреля 2024, 07:36
ПВО уничтожила все 4 Шахеда, которые атаковали Украину
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Ночью 3 апреля россияне запустили по Украине 4 "Шахеда", все дроны удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: ""Шахеды" были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской и Черкасской областях".

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Детали: Россияне запускали свои дроны-камикадзе из района российского города Приморско-Ахтарск.

Также захватчики ударили по Донецкой области тремя зенитными управляемыми ракетами С-300.

Темы: ПВОШахедВоздушные силы ВСУ
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