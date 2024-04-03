ПВО уничтожила все 4 "Шахеда", которые атаковали Украину
Среда, 3 апреля 2024, 07:36
Ночью 3 апреля россияне запустили по Украине 4 "Шахеда", все дроны удалось уничтожить.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: ""Шахеды" были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской и Черкасской областях".
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Детали: Россияне запускали свои дроны-камикадзе из района российского города Приморско-Ахтарск.
Также захватчики ударили по Донецкой области тремя зенитными управляемыми ракетами С-300.