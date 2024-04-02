ПВО сбила вражескую ракету на подлете к Днепру
Противовоздушная обороны сбила российскую управляемую авиационную ракету, которая летела на Днепр.
Источник: Воздушное командование "Схід" в Facebook
Дословно: "На подлете к городу Днепр подразделением Воздушного командования "Схід" сбита управляемая авиационная ракета Х-59".
Детали: В 16.38 Воздушные силы в соцсетях предупредили об управляемой авиационной ракете в направлении Днепра. В 17.16 написали об отбое этой угрозы.
В то же время в 17.03 местные власти в Telegram озвучили, что Днепр подвергся ракетной атаке врага.
Из-за атаки в Днепре пострадало одно из учебных заведений.
По уточненным данным, ранения получили четверо детей - от 14 до 17 лет. Среди пострадавших и пятеро взрослых. Из них двоих, мужчину и женщину госпитализировали. Их состояние оценивается как средней тяжести, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Напомним: В Воздушных силах объясняли, что даже подбитая противовоздушной обороной вражеская цель (ракета или дрон-камикадзе), не всегда разрывается в воздухе. Если ее боевая часть не поражена, ракета или "Шахед" может пролететь еще определенное расстояние и обязательно падает на землю.