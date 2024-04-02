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ПВО сбила вражескую ракету на подлете к Днепру

Валентина РоманенкоВторник, 2 апреля 2024, 18:24
ПВО сбила вражескую ракету на подлете к Днепру
иллюстративное фото Воздушных сил

Противовоздушная обороны сбила российскую управляемую авиационную ракету, которая летела на Днепр.

Источник: Воздушное командование "Схід" в Facebook

Дословно: "На подлете к городу Днепр подразделением Воздушного командования "Схід" сбита управляемая авиационная ракета Х-59".

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Детали: В 16.38 Воздушные силы в соцсетях предупредили об управляемой авиационной ракете в направлении Днепра. В 17.16 написали об отбое этой угрозы.

В то же время в 17.03 местные власти в Telegram озвучили, что Днепр подвергся ракетной атаке врага.

Из-за атаки в Днепре пострадало одно из учебных заведений.

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По уточненным данным, ранения получили четверо детей - от 14 до 17 лет. Среди пострадавших и пятеро взрослых. Из них двоих, мужчину и женщину госпитализировали. Их состояние оценивается как средней тяжести, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Напомним: В Воздушных силах объясняли, что даже подбитая противовоздушной обороной вражеская цель (ракета или дрон-камикадзе), не всегда разрывается в воздухе. Если ее боевая часть не поражена, ракета или "Шахед" может пролететь еще определенное расстояние и обязательно падает на землю.

Темы: ДнепрПВО
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