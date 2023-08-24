Буданов о недавних взрывах возле Керченского моста: Цель была другая
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов по поводу недавних взрывов вблизи Керченского моста 12 августа заявил, что целью был не мост.
Источник: Кирилл Буданов в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии
Прямая речь: "Я вам хочу прямо сказать, что там была другая цель. Но четыре зенитные ракеты были пущены на ее перехват и, немножко подбив, сбились с курса. Не значительно. Они (россияне) верят, что это шло в мост. В принципе, пусть верят. Здесь уже ничего такого нет. Потому что эта история в прошлом".
Детали: По словам руководителя военной разведки, ущерб от того средства поражения, которое было использовано, был "совсем незначительный", потому что то средство "шло немножко дальше, и не к мосту оно шло".
Какой именно объект планировали поразить – Буданов не уточнил.
Прямая речь: "Поскольку они четыре зенитные ракеты использовали для поражения того объекта, они его немного сбили с курса. Не значительно. И он задел Крымский мост в итоге.
Но то, что он его задел, – то это ничто по сравнению с тем, когда они применили дымы с точки зрения местного населения. Вот тогда началась паника. Потому что когда пошел масштабно дым, а перед этим были взрывы, люди начали "сарафанным радио" просто разгонять страшную панику. То есть они сами себя наказали по сути. Если хотите, кара Божья пришла к ним".
Предыстория:
- 12 августа было по меньшей мере две атаки на Керченский мост. Сначала оккупационные власти заявили о сбитии двух ракет. В Минобороны РФ заявили, что по Керченскому мосту пытались нанести удар С-200, украинскую ракету якобы сбили. Позже стало известно о повторных взрывах вблизи моста. Марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов заявил, что Керченский мост атаковала еще одна ракета, но ее сбили.
- Перед этим, 17 июля, на Крымском мосту "упал" пролет. Это была атака морскими дронами, организованная Службой безопасности Украины.
- 23 августа в Крыму вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".
- В ночь на 24 августа украинские разведчики совершили высадку на побережье Крыма, в районе Тарханкута, и подняли флаг Украины на оккупированном полуострове.
- По данным источников УП, спецоперация в Крыму продолжается.