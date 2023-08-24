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Буданов о недавних взрывах возле Керченского моста: Цель была другая

Елена РощинаЧетверг, 24 августа 2023, 14:57
Буданов о недавних взрывах возле Керченского моста: Цель была другая
Дым возле Керченского моста, 12 августа 2023 года, фото ТАСС

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов по поводу недавних взрывов вблизи Керченского моста 12 августа заявил, что целью был не мост.

Источник: Кирилл Буданов в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии

Прямая речь: "Я вам хочу прямо сказать, что там была другая цель. Но четыре зенитные ракеты были пущены на ее перехват и, немножко подбив, сбились с курса. Не значительно. Они (россияне) верят, что это шло в мост. В принципе, пусть верят. Здесь уже ничего такого нет. Потому что эта история в прошлом".

Детали: По словам руководителя военной разведки, ущерб от того средства поражения, которое было использовано, был "совсем незначительный", потому что то средство "шло немножко дальше, и не к мосту оно шло".

Какой именно объект планировали поразить – Буданов не уточнил.

Прямая речь: "Поскольку они четыре зенитные ракеты использовали для поражения того объекта, они его немного сбили с курса. Не значительно. И он задел Крымский мост в итоге. 

Но то, что он его задел, – то это ничто по сравнению с тем, когда они применили дымы с точки зрения местного населения. Вот тогда началась паника. Потому что когда пошел масштабно дым, а перед этим были взрывы, люди начали "сарафанным радио" просто разгонять страшную панику. То есть они сами себя наказали по сути. Если хотите, кара Божья пришла к ним".

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Темы: БудановКерченский мостКрымразведка
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