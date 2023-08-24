Буданов о недавних взрывах возле Керченского моста: Цель была другая

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов по поводу недавних взрывов вблизи Керченского моста 12 августа заявил, что целью был не мост.

Источник: Кирилл Буданов в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии

Прямая речь: "Я вам хочу прямо сказать, что там была другая цель. Но четыре зенитные ракеты были пущены на ее перехват и, немножко подбив, сбились с курса. Не значительно. Они (россияне) верят, что это шло в мост. В принципе, пусть верят. Здесь уже ничего такого нет. Потому что эта история в прошлом".

Детали: По словам руководителя военной разведки, ущерб от того средства поражения, которое было использовано, был "совсем незначительный", потому что то средство "шло немножко дальше, и не к мосту оно шло".

Какой именно объект планировали поразить – Буданов не уточнил.

Прямая речь: "Поскольку они четыре зенитные ракеты использовали для поражения того объекта, они его немного сбили с курса. Не значительно. И он задел Крымский мост в итоге.

Но то, что он его задел, – то это ничто по сравнению с тем, когда они применили дымы с точки зрения местного населения. Вот тогда началась паника. Потому что когда пошел масштабно дым, а перед этим были взрывы, люди начали "сарафанным радио" просто разгонять страшную панику. То есть они сами себя наказали по сути. Если хотите, кара Божья пришла к ним".

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