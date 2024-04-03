Рютте должен получить поддержку еще четырех стран, чтобы стать генсеком НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте должен заручиться поддержкой правительств Венгрии, Румынии, Словакии и Турции, чтобы стать генсеком НАТО

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv

Детали: Рютте является главным претендентом на то, чтобы заменить действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Дипломаты НАТО были убеждены, что имя следующего руководителя будет названо в течение первой недели апреля, вовремя до встречи министров иностранных дел Альянса и празднования 75-й годовщины его основания.

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Однако неожиданное выдвижение кандидатуры президента Румынии Клауса Йоханниса усложнило дело.

На этом этапе Рютте должен завоевать доверие четырех правительств: Венгрии, Румынии, Словакии и Турции.

Поскольку министры иностранных дел обсуждают этот вопрос во время встречи в Брюсселе, неясно, будет ли он решен до последней встречи министров в Праге (30-31 мая) перед саммитом лидеров в Вашингтоне (9-11 июля).

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Срок полномочий Столтенберга истекает 1 октября после десяти лет пребывания в должности. Его мандат продлевался трижды.

Процесс назначения является неофициальным, неформальным и закрытым, а перечень критериев, среди которых доступность, пол, национальность и национальные военные расходы, затрудняет получение четкого представления о том, кто займет эту должность.

Сейчас Рютте поддерживают четыре члена НАТО, которые образуют так называемый "квартет" - Франция, Германия, Великобритания и крупнейший расходователь средств на оборону - Соединенные Штаты.

Эта поддержка, а также поддержка более 20 других национальных правительств должна была бы гарантировать Рютте беспрепятственный путь к должности.

Беспокойство стран восточного фланга относительно недостаточного представительства в руководящем органе НАТО вновь подтвердило их заинтересованность в этой должности.

Несколько дипломатов НАТО заявили, что ни один из сторонников Рютте не перешел в лагерь в поддержку Йоханниса или другой темной лошадки.

По словам источников, наибольшей убедительности требуют и Турция, и Венгрия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с Рютте в прошлом месяце заявил, что хочет, чтобы следующий генеральный секретарь НАТО более серьезно относился к борьбе с терроризмом и "принимал во внимание чувствительность союзников, которые не являются членами ЕС".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство премьер-министра Виктора Орбана выступает против кандидатуры Рютте, поскольку голландец критиковал состояние верховенства права в Будапеште.

Румыния имеет собственного кандидата, в то время как Словакия находится в разгаре избирательного процесса.

Напомним, во вторник Эстония и Литва заявили, что готовы поддержать кандидатуру Рютте на должность следующего генсека НАТО.







