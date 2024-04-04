Правитель РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов, так как в стране якобы существует "межконфессиональное согласие и единство".

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

Прямая речь Путина: "Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического".

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Детали: На профсоюзном съезде Путин начал убеждать, что якобы главной целью заказчиков теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" было нанести ущерб единству государства.

"В связи с этим, конечно, и судя по тому, что сейчас дает следствие, у нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого чудовищного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается, их и нет", - сказал кремлевский лидер.

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